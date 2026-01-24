PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Questa foto, scattata il 23 gennaio 2026, mostra un’opera artigianale a forma di cavallo fatta di sciroppo esposta durante una fiera di articoli per il Capodanno in un parco della città di Nanchino, nella provincia orientale cinese del Jiangsu. I cinesi sono impegnati nei preparativi di fiori freschi, nodi cinesi, distici di primavera e altri elementi tradizionali per celebrare l’imminente Festa di primavera, o Capodanno cinese.
-Foto Xinhua-
(ITALPRESS).
