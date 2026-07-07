Cina: in corso operazioni di soccorso dopo gravi inondazioni a Nanning (3)

HENGZHOU (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – I soccorritori distribuiscono aiuti a Hengzhou, nella città di Nanning, nella regione autonoma del Guangxi Zhuang, nel sud della Cina, il 6 luglio 2026. Piogge da record e le conseguenti inondazioni in alcune aree di Nanning, capoluogo della regione, hanno causato quattro morti e otto dispersi, stando ai dati aggiornati alle 10 di questa mattina, secondo quanto riferito in una conferenza stampa sulla prevenzione delle inondazioni e sui soccorsi in caso di calamità tenutasi a Nanning. La città di Hengzhou e la contea di Binyang, entrambe attualmente sotto la giurisdizione di Nanning, hanno registrato di recente precipitazioni che hanno battuto i record meteorologici locali sulle 24 ore. Le vittime segnalate si trovano tutte a Hengzhou.

-Foto Xinhua-

(ITALPRESS)