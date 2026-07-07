Marocco, le autorità sventano due attacchi terroristici in fase di preparazione

RABAT (MAROCCO) (ITALPRESS) – L’Ufficio Centrale di Investigazione Giudiziaria (BCIJ) del Marocco ha sventato due attacchi terroristici, in fase avanzata di preparazione, che coinvolgevano estremisti operanti con il supporto logistico della branca terroristica dello Stato islamico nella regione del Sahel. Lo riferisce l’agenzia marocchina Map, precisando che diverse operazioni simultanee sono state condotte nella mattinata di ieri dalle forze speciali.

Le città coinvolte sono Agadir, Taroudant, Casablanca, El Hajeb, Tetouan, Fquih Ben Salah e Safi. Le operazioni hanno portato all’arresto di dieci estremisti, oltre al sequestro di armi da taglio, uniformi militari e manoscritti contenenti descrizioni dettagliate dei metodi per la fabbricazione di ordigni esplosivi.

In un magazzino nella città di Inezgane è stato inoltre rinvenuto un veicolo con il serbatoio modificato per funzionare a gas butano.

Gli investigatori ritengono che l’intento fosse quello di utilizzarlo per compiere un atto terroristico contro obiettivi e infrastrutture sensibili.

-Foto IPA Agency –

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