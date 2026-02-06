PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Le persone fanno acquisti a una fiera dedicata ai prodotti per il Capodanno cinese nella città di Yinchuan, nella regione autonoma nord-occidentale cinese Hui del Ningxia, il 5 febbraio 2026. Fiere ed eventi si stanno tenendo in tutto il Paese, dove la gente fa acquisti per prepararsi all’imminente Festa di primavera, o Capodanno cinese.
-Foto Xinhua-
(ITALPRESS).
