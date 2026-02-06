PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Una bambina assaggia una statuetta di sciroppo a una fiera dedicata ai prodotti per il Capodanno cinese nella città di Yangzhou, nella provincia orientale cinese del Jiangsu, il 4 febbraio 2026. Fiere ed eventi si stanno tenendo in tutto il Paese, dove la gente fa acquisti per prepararsi all’imminente Festa di primavera, o Capodanno cinese.
-Foto Xinhua-
(ITALPRESS).
Vuoi pubblicare i contenuti di Italpress.com sul tuo sito web o vuoi promuovere la tua attività sul nostro sito e su quelli delle testate nostre partner? Contattaci all'indirizzo [email protected]