Cina: in aumento traffico sul corridoio commerciale terra-mare di Chongqing (2)

CHONGQING (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Una foto aerea, scattata da un drone il 30 luglio 2026, mostra un treno merci del Nuovo corridoio commerciale internazionale terra-mare in attesa di partire dalla stazione di Yuzui, a Chongqing, nella Cina sud-occidentale.

Nel primo semestre dell’anno sono stati effettuati complessivamente 961 viaggi di treni merci da Chongqing attraverso il corridoio, con un aumento del 25,6% su base annua, secondo la divisione logistica della China Railway Chengdu Group Co., Ltd. Nello stesso periodo, le importazioni e le esportazioni di Chongqing attraverso il corridoio hanno raggiunto i 28,71 miliardi di yuan, pari a circa 4,25 miliardi di dollari, con un aumento del 13,7% su base annua, secondo i dati della dogana di Chongqing.

-Foto Xinhua-

(ITALPRESS).