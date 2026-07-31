Pubblicato il bando “ConSenso” per i percorsi di tipo riparativo dedicati alle persone detenute

CAGLIARI (ITALPRESS) – La Regione Sardegna compie un nuovo passo nel percorso di promozione di percorsi paralleli alla detenzione e di pratiche sociali di tipo riparativo con la pubblicazione dell’avviso pubblico “ConSenso”, promosso dalla Direzione generale delle Politiche Sociali dell’Assessorato dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale, finalizzato alla realizzazione di percorsi di responsabilizzazione rivolti alle persone detenute.

L’iniziativa nasce dalla consapevolezza che il recupero della persona e la funzione rieducativa della pena rappresentino elementi essenziali di una società capace di coniugare sicurezza, dignità e coesione sociale. Per questo motivo il bando sostiene progetti fondati sulle pratiche riparative, in grado di favorire la rilettura critica del proprio vissuto, l’assunzione di responsabilità e la ricostruzione di un rapporto consapevole con la comunità.

Cuore dell’intervento saranno laboratori teatrali concepiti non come semplice attività espressiva, ma come autentici percorsi di trasformazione personale. Attraverso il teatro sociale, le persone detenute saranno accompagnate in un cammino di introspezione, consapevolezza e dialogo con la collettività, contribuendo a ricostruire quel legame di fiducia spezzato dalla commissione del reato e a creare occasioni di incontro tra il carcere e la società.

La Direzione generale delle Politiche Sociali ha scelto di dedicare il bando alla memoria di Paola Pau, dirigente di straordinaria sensibilità umana e professionale, a un anno dalla sua scomparsa. Convinta sostenitrice dell’importanza di costruire percorsi capaci di restituire dignità, responsabilità e opportunità di cambiamento alle persone, Paola Pau ha contribuito con il proprio impegno a promuovere una visione delle politiche sociali fondata sulla centralità della persona e sulla forza del reinserimento sociale. L’intitolazione del bando rappresenta un tributo al suo lavoro e ai valori che hanno guidato il suo impegno istituzionale, affinché continuino a tradursi in azioni concrete al servizio della comunità. Il nome stesso del progetto, “ConSenso”, richiama il valore della ricerca di significato, della responsabilità e del rispetto della persona nella sua condizione di particolare fragilità, nella prospettiva costituzionale che riconosce alla pena una funzione eminentemente rieducativa e orientata al recupero del reo.

– Foto di repertorio Ipa Agency –

(ITALPRESS).