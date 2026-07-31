Ceuta, oltre 40.000 ingressi irregolari e 19 vittime. La Francia rafforza i controlli alla frontiera con la Spagna

MADRID (SPAGNA) (ITALPRESS) – Secondo le prime stime delle forze di sicurezza spagnole, oltre 40.000 migranti sono entrati a Ceuta in modo irregolare negli ultimi giorni, la maggior parte nella giornata di ieri. Come ricorda il quotidiano spagnolo El Pais, alcune fonti stimano invece a quasi 50.000 la cifra totale, che comunque supera di gran lunga quella registrata durante la precedente crisi migratoria nella città autonoma spagnola nel maggio 2021, quando si stimò che oltre 10.000 migranti avessero eluso i controlli di frontiera.

Sarebbero almeno 19, infine, le vittime per annegamento per aver tentato di raggiungere a nuoto l’enclave. “Spagna e Marocco rafforzano il coordinamento per affrontare i flussi migratori e si impegnano a rivedere e attuare, quanto prima, le misure per la consegna di tutte le persone entrate illegalmente a Ceuta”, si legge sul profilo X del ministero dell’Interno di Madrid. “Il governo spagnolo è pienamente impegnato a fornire una risposta immediata alla situazione a Ceuta”, ha scritto su X il premier Sanchez, che oggi è atteso a Ceuta. “Stiamo mobilitando tutte le risorse necessarie, collaborando con le autorità marocchine e internazionali e predisponendo le misure necessarie per ripristinare la normalità il prima possibile”, ha proseguito.

PREMIER SPAGNOLO SANCHEZ ARRIVATO A CEUTA

Il primo ministro spagnolo Pedro Sanchez è arrivato a Ceuta in elicottero al valico di frontiera di Tarajal, dove incontrerà i rappresentanti delle forze di sicurezza dello Stato. Secondo quanto riferisce El Pais, Sanchez è accompagnato dal ministro dell’Interno, Fernando Grande-Marlaska. Agenti della polizia nazionale e della polizia locale sono stati dispiegati in tutto il centro dell’enclave fin dalle prime ore del mattino.

LA FRANCIA RAFFORZA I CONTROLLI ALLA FRONTIERA CON LA SPAGNA

La Francia rafforzerà i controlli alla frontiera con la Spagna alla luce dell’afflusso migratorio registrato a Ceuta nelle ultime ore. Lo ha dichiarato il ministro dell’Interno francese, Laurent Nunez. “In risposta alla situazione osservata nell’enclave di Ceuta, ho dato istruzioni, a partire da ieri sera, di rafforzare immediatamente i controlli al confine spagnolo. Inoltre, ho attivato la Forza di Intervento Rapido di Frontiera per effettuare controlli approfonditi”, ha scritto il ministro.

– Foto Ipa Agency –

(ITALPRESS)