Intesa Sanpaolo, alle Gallerie d’Italia apertura gratuita domenica 2 agosto

ROMA (ITALPRESS) – Le quattro sedi di Milano, Napoli, Torino e Vicenza delle Gallerie d’Italia, polo museale di Intesa Sanpaolo, propongono l’apertura gratuita per tutti i visitatori domenica 2 agosto, come ogni prima domenica del mese, così come sabato 15 agosto in occasione di Ferragosto.

Alle Gallerie d’Italia di Milano, è aperta la nuova mostra Bellezza e Bruttezza. Ideale, reale, caricaturale nel Rinascimento, curata da Chiara Rabbi Bernard, in collaborazione con Bozar-Centre for Fine Arts Brussels. Il percorso espositivo, costruito con rigore didattico e attraverso opere prestigiose di grandi maestri come Botticelli, Michelangelo, Tiziano, Dürer, Cranach e altri importanti artisti, propone un confronto tra i protagonisti del Rinascimento italiano e nord-europeo, in particolare fiammingo, per indagare costanti e varianti di gusto e stile. È inoltre visibile la mostra Arnaldo Pomodoro. Una vita. Le grandi opere delle Collezioni Intesa Sanpaolo e Fondazione Arnaldo Pomodoro, curata da Luca Massimo Barbero e Federico Giani e dedicata a uno dei più importanti protagonisti dell’arte contemporanea italiana e internazionale del secondo Novecento, nella ricorrenza del centenario della sua nascita.

Alle Gallerie d’Italia di Napoli è visitabile la mostra OBEY: Power to the peaceful, curata da Giuseppe Pizzuto e dedicata all’artista statunitense Shepard Fairey, in arte OBEY, uno degli artisti più influenti della scena urbana contemporanea. Realizzata in collaborazione con Wunderkammern, la mostra esplora uno dei temi più cruciali del nostro tempo: la pace come scelta attiva e responsabilità collettiva.

Alle Gallerie d’Italia di Torino è possibile ammirare la mostra fotografica Nick Brandt. The Day May Break. La luce alla fine del giorno, curata da Arianna Rinaldo. Il progetto The Day May Break è una serie di circa 60 opere suddivise in quattro capitoli, che ritrae persone e animali colpiti dal cambiamento climatico, dal degrado e dalla devastazione ambientale. Per la prima volta, alle Gallerie d’Italia di Torino, tutti e quattro i capitoli della serie, di cui l’ultimo commissionato da Intesa Sanpaolo, sono presentati insieme. Inoltre, prosegue la mostra Diana Markosian. Replaced a cura di Brandei Estes. La mostra, realizzata su committenza originale da Intesa Sanpaolo, presenta in anteprima assoluta il progetto di una delle giovani protagoniste della scena fotografica contemporanea internazionale.

Alle Gallerie d’Italia di Vicenza domenica 2 agosto è l’ultimo giorno per visitare Giorgia Lupi. L’umanesimo dei dati, la prima mostra personale della celebre designer e partner di Pentagram Giorgia Lupi. L’esposizione, a cura di Associazione Illustri, racconta la visione di una delle più importanti designer contemporanee attraverso un percorso espositivo che intreccia dati, memoria, empatia e narrazione visiva. Il progetto mette al centro il Data Humanism, l’approccio con cui Giorgia Lupi restituisce ai dati una dimensione più intima, qualitativa e umana. La Galleria di Palazzo degli Alberti a Prato, dove è conservato un patrimonio culturale di grande valore identitario per la città, è aperta domenica 2 agosto e in via straordinaria anche sabato 15 agosto, sempre con ingresso gratuito. È possibile ammirare capolavori di Caravaggio, Giovanni Bellini, Filippo Lippi e Puccio di Simone, alcune opere del Cinque-Seicento di area fiorentina e le sculture di Lorenzo Bartolini, artista di Prato attivo nella prima metà dell’Ottocento. La Casa Museo dell’Antiquariato Ivan Bruschi ad Arezzo, parte del patrimonio culturale di Intesa Sanpaolo, è aperta gratuitamente domenica 2 agosto e sabato 15 agosto.

Oltre ad ammirare l’eclettica collezione dell’illustre antiquario, è possibile scoprire la mostra Da Michelangelo a Rodin nell’obiettivo degli Alinari, curata da Rita Scartoni: un viaggio tra fotografia e scultura che racconta come gli scatti ottocenteschi abbiano diffuso e reinterpretato l’opera di Michelangelo Buonarroti, ispirando artisti come Auguste Rodin e Émile-Antoine Bourdelle. Sabato 1 agosto, infine, il Museo del Risparmio a Torino apre le sue porte con ingresso gratuito, come da tradizione del primo sabato del mese. Un’occasione perfetta per scoprire il mondo dell’economia in modo originale, interattivo e coinvolgente.

– Foto ufficio stampa Intesa Sanpaolo –

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