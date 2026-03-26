Cina: in aumento il turismo a Liuzhou per assaggiare il Lyufen (1)

LIUZHOU (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Un’addetta prepara il Lyufen in un locale della contea autonoma di Rongshui Miao, nella città di Liuzhou, nella regione autonoma meridionale cinese del Zhuang Guangxi, il 25 marzo 2026. Il Lyufen, specialità tradizionale di Liuzhou, viene preparato versando una pastella di riso attraverso un filtro in acqua bollente, dove si rapprende immediatamente formando tagliolini rotondi. I noodles così cotti vengono poi serviti con brodo, cipollotti, verdure sottaceto e vari altri condimenti. Noto per la sua consistenza morbida e delicata, il gusto gradevole e il prezzo accessibile, il Lyufen è da tempo uno dei piatti preferiti dalla popolazione locale. Nel 2012, la tecnica di preparazione del Lyufen è stata iscritta nell’elenco del patrimonio culturale immateriale a livello provinciale. Oggi, con lo sviluppo dell’industria culturale e turistica locale e la rivitalizzazione della cultura gastronomica tradizionale, sono sempre di più i turisti che arrivano per gustare questo piatto di noodles.

– Foto Xinhua –

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