ROMA (ITALPRESS) – Dopo la chiusura dei seggi in Germania, nel Land del Meclemburgo-Pomerania Anteriore, secondo le prime proiezioni AfD e SPD sono in un testa a testa, con l’AfD in lieve vantaggio. La CDU si attesta appena sopra la soglia di sbarramento del 5%.

Secondo quanto riportano i media tedeschi, parlando dopo i primi exit poll il cancelliere Friedrich Merz (CDU) ha definito il risultato delle elezioni nel Meclemburgo-Pomerania un “disastro”. “Non possiamo indorare la pillola riguardo al risultato nel Meclemburgo-Pomerania: è un disastro”, ha affermato Merz.

A Berlino, invece, la Linke è avanti con il 24,5% dei voti, seguita dalla CDU al 20%. L’AfD è al 16%. La SPD è quinta con il 12%, preceduta dai Verdi.

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