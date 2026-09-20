Elezioni in Germania: testa a testa AfD-SPD in Meclemburgo, CDU crolla. Merz: “Un disastro”. Linke prima a Berlino

IPA88747437 - September 20, 2026, Berlin, Berlin, Germany: Voting booths and election workers are seen inside polling stations in the Charlottenburg district of Berlin on Sunday, September 20, 2026, as voting gets underway across the German capital. Voters in Berlin are casting ballots for the 20th Berlin House of Representatives and for district assemblies across the city. Polling stations opened at 8 am and are scheduled to close at 6 pm. (Credit Image: © Michael Kuenne/PRESSCOV via ZUMA Press Wire)

ROMA (ITALPRESS) – Dopo la chiusura dei seggi in Germania, nel Land del Meclemburgo-Pomerania Anteriore, secondo le prime proiezioni AfD e SPD sono in un testa a testa, con l’AfD in lieve vantaggio. La CDU si attesta appena sopra la soglia di sbarramento del 5%.

Secondo quanto riportano i media tedeschi, parlando dopo i primi exit poll il cancelliere Friedrich Merz (CDU) ha definito il risultato delle elezioni nel Meclemburgo-Pomerania un “disastro”. “Non possiamo indorare la pillola riguardo al risultato nel Meclemburgo-Pomerania: è un disastro”, ha affermato Merz.

A Berlino, invece, la Linke è avanti con il 24,5% dei voti, seguita dalla CDU al 20%. L’AfD è al 16%. La SPD è quinta con il 12%, preceduta dai Verdi.

– Foto Ipa Agency –
(ITALPRESS).

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