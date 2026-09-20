La pittura dei paesaggi cinesi in mostra a San Francisco (2)

SAN FRANCISCO (STATI UNITI) (XINHUA/ITALPRESS) – Un visitatore fotografa un’opera alla mostra intitolata “Le montagne della mente: un viaggio nel paesaggio cinese” all’Asian Art Museum di San Francisco, negli Stati Uniti, il 19 settembre 2026. La mostra, che presenta oltre 20 dipinti, è aperta dal 13 dicembre 2025 al 26 ottobre 2026.
-Foto Xinhua-
(ITALPRESS).
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