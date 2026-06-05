Cina: imprese si oppongono a dazi supplementari Usa per accuse di lavoro forzato

PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – La comunità imprenditoriale cinese ha espresso forte insoddisfazione e ferma opposizione alla proposta statunitense di misure tariffarie che prendono di mira decine di economie, tra cui quella cinese, sulla base di accuse legate al lavoro forzato, afferma il Consiglio cinese per la promozione del commercio internazionale (CCPIT).

L’indagine statunitense e la misura tariffaria proposta mirano essenzialmente a estendere gli standard nazionali e le norme unilaterali degli Stati Uniti ad altre economie, senza alcun fondamento nel diritto internazionale e in contrasto con le regole del sistema commerciale multilaterale, ha affermato l’organismo per la promozione del commercio.

Osservando che la conclusione degli Stati Uniti secondo cui le politiche delle economie interessate indebolirebbero gli sforzi volti a eliminare il lavoro forzato o distorcerebbero la concorrenza di mercato non è supportata da prove sufficienti, il CCPIT ha affermato che la misura proposta utilizza i dazi come strumento di pressione politica e presenta i chiari tratti dell’unilateralismo e del protezionismo.

Accordi tariffari differenziati sono una chiara violazione dei principi di non discriminazione e di concorrenza leale, ha affermato il CCPIT.

La comunità imprenditoriale cinese esorta gli Stati Uniti a rispettare i fatti, smettere di estendere eccessivamente e di abusare delle restrizioni commerciali, a tornare a un sistema commerciale multilaterale basato sulle regole, ad affrontare in modo adeguato le controversie economiche e commerciali attraverso il dialogo e la consultazione, e a salvaguardare congiuntamente la stabilità delle catene industriali e di approvvigionamento globali, ha affermato l’ente.

(ITALPRESS)