Cina: immagini dell’antica cittadina di Yangliuqing a Tianjin (2)

TIANJIN (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Una foto aerea, scattata da un drone il 3 dicembre 2025, mostra il paesaggio dell’antica cittadina di Yangliuqing a Tianjin, nel nord della Cina. Situata alla periferia della città portuale di Tianjin, Yangliuqing è una cittadina turistica molto nota per le sue stampe xilografiche di Capodanno. È attraversata dal Gran Canale, la più lunga via d’acqua artificiale del mondo.
-Foto Xinhua-
(ITALPRESS).
