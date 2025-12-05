LHASA (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Questa foto, scattata il 5 dicembre 2025, mostra il riflesso sull’acqua del Palazzo del Potala illuminato dalla luce del mattino a Lhasa, nella regione autonoma sud-occidentale cinese dello Xizang. Costruito dal re tibetano Songtsa Gambo nel VII secolo, il palazzo, un edificio simbolo dello Xizang, è stato inserito nella Lista dei Patrimoni Mondiali dell’UNESCO nel 1994.
-Foto Xinhua-
(ITALPRESS).
