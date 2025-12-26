Cina: il razzo Long March-8A lancia satelliti per Internet

WENCHANG (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – La Cina venerdì ha lanciato un razzo vettore Long March-8A nella provincia insulare meridionale di Hainan, inviando nello spazio un gruppo di satelliti Internet.
Il razzo è decollato alle 7:26 (ora di Pechino) dal Sito di lancio di veicoli spaziali commerciali di Hainan. Ha posizionato con successo nell’orbita prestabilita i carichi utili, il 17esimo gruppo di satelliti Internet in orbita bassa.
(ITALPRESS).
