KUNMING (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – I turisti visitano il parco Cuihu a Kunming, nella provincia dello Yunnan, nel sud-ovest della Cina, il 13 gennaio 2026. Il lago Cuihu è al tempo stesso un paesaggio simbolo di Kunming e una testimonianza della memoria storica della città, circondato da importanti eredità come gli ex siti dell’Università nazionale associata del sud-ovest e dell’Accademia militare dello Yunnan.

Come altri quartieri urbani più antichi, anche l’area attorno al lago ha dovuto fare i conti con un progressivo calo della vitalità commerciale. La sfida principale consisteva nel rivitalizzare queste strade ormai sopite, preservandone al contempo l’essenza storica ed evitando interventi estesi di demolizione e ricostruzione.

Negli ultimi anni, attorno al lago è stato creato un “corridoio culturale” che collega siti storici e culturali sparsi, valorizzando al contempo il fiorente settore del caffè. Lungo questo corridoio sono sorte attività commerciali al dettaglio di boutique incentrate sui caffè, dando forma a uno spazio pubblico inclusivo in cui le persone possono passeggiare liberamente, gustare un caffè e immergersi nella lettura. Questo progetto ha infuso con successo nei vecchi quartieri una nuova ondata di consumi. “Andare al lago Cuihu per un caffè” è ora di tendenza sia tra i cittadini del posto che tra i turisti.

-Foto Xinhua-

(ITALPRESS)