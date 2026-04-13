Cina: “Il flauto magico” chiude SSIMF 2026 (2)

SHANGHAI (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Degli attori si esibiscono ne “Il flauto magico”, opera composta dal musicista austriaco Wolfgang Amadeus Mozart, durante lo spettacolo di chiusura della 41esima edizione dello Shanghai Spring International Music Festival (SSIMF) a Shanghai, nella Cina orientale, il 12 aprile 2026.
-Foto Xinhua-
(ITALPRESS).
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