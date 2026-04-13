Cina: “Il flauto magico” chiude SSIMF 2026 (1)

SHANGHAI (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Un attore si esibisce ne “Il flauto magico”, opera composta dal musicista austriaco Wolfgang Amadeus Mozart, durante lo spettacolo di chiusura della 41esima edizione dello Shanghai Spring International Music Festival (SSIMF) a Shanghai, nella Cina orientale, il 12 aprile 2026.
-Foto Xinhua-
(ITALPRESS).
Vuoi pubblicare i contenuti di Italpress.com sul tuo sito web o vuoi promuovere la tua attività sul nostro sito e su quelli delle testate nostre partner? Contattaci all'indirizzo [email protected]