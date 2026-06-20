PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Secondo i dati aggiornati a ieri, il film cinese “Dear You”, diventato un vero e proprio fenomeno grazie al passaparola, ha incassato oltre 1,8 miliardi di yuan (circa 264 milioni di dollari USA) al box office nazionale, come riporta la piattaforma di biglietteria Maoyan.
Uscito il 30 aprile, il film a basso budget girato nel dialetto Chaoshan, con un cast in gran parte sconosciuto, si è rivelato uno dei maggiori successi cinematografici dell’anno in Cina, guadagnando slancio grazie alle calorose raccomandazioni del pubblico.
Il suo punteggio sulla piattaforma cinese di recensioni Douban è recentemente salito a 9,3 su 10.
-Foto Xinhua-
(ITALPRESS).
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