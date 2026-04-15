HAIKOU (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Alcuni visitatori provano i servizi offerti dai robot intelligenti per massaggi durante la sesta edizione della China International Consumer Products Expo (CICPE) a Haikou, nella provincia meridionale cinese di Hainan, il 14 aprile 2026. Alla fiera, attualmente in corso, è esposta un’ampia gamma di prodotti di consumo innovativi basati sulla tecnologia dell’IA, che abbraccia diversi settori, tra cui l’interazione intelligente, i dispositivi indossabili e la sanità smart.
-Foto Xinhua-
(ITALPRESS).
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