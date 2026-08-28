Cina: IA ed espansione all’estero alimentano crescita dell’editoria digitale

JINAN (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – L’industria cinese dell’editoria digitale ha continuato a espandersi nel 2025, con l’intelligenza artificiale (IA) che sta trasformando la produzione di contenuti e i prodotti culturali digitali che hanno guadagnato terreno sui mercati esteri.

Nel 2025 il settore ha generato 1.880 miliardi di yuan (circa 277 miliardi di dollari), con un aumento del 7,51% su base annua, secondo un rapporto annuale sull’industria cinese dell’editoria digitale pubblicato ieri.

Secondo il rapporto, l’IA viene sempre più integrata nell’editoria, con applicazioni che spaziano dalla pianificazione dei temi e dalla traduzione multilingue alla revisione, alla raccomandazione e alla distribuzione dei contenuti.

Alcune case editrici tradizionali stanno trasformando i propri contenuti, sottoposti a revisione ed editing professionale, in nuovi servizi di conoscenza, come sistemi di domande e risposte basati sull’IA e abbonamenti a banche dati.

Wang Biao, direttore dell’Istituto per l’editoria digitale presso l’Accademia cinese della stampa e delle pubblicazioni, ha dichiarato che, dal 2025, le applicazioni dell’IA nell’editoria si sono evolute da semplici strumenti di supporto a parte integrante del processo produttivo.

Anche i prodotti culturali digitali stanno guadagnando slancio all’estero, con la letteratura online, i videogiochi, i film e le serie televisive online che stanno emergendo come i principali motori delle esportazioni culturali cinesi, secondo il rapporto.

Nel 2025, le vendite all’estero di videogiochi sviluppati in Cina hanno superato i 20 miliardi di dollari, registrando una crescita a doppia cifra per il terzo anno consecutivo.

Alla fine del 2025, oltre 12.000 video brevi e microdrammi erano stati adattati dalla letteratura online. Nel frattempo, erano state presentate oltre 300 applicazioni destinate ai mercati esteri e dedicate ai microdrammi cinesi, con più di 1,2 miliardi di download complessivi a livello globale.

Le misure adottate nel 2025 per rafforzare le politiche del settore, formare professionisti dell’editoria, migliorare gli standard dell’editoria digitale e promuovere la governance dei diritti d’autore hanno contribuito allo sviluppo di alta qualità dell’industria, ha affermato Wang.

(ITALPRESS).