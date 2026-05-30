TIANJIN (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Un bambino gioca a Xiangqi, un tradizionale gioco da tavolo cinese noto anche come scacchi cinesi, con un robot umanoide alla World Intelligence Expo 2026 a Tianjin, nel nord della Cina, il 30 maggio 2026. La World Intelligence Expo 2026 è stata aperta al pubblico sabato. L’expo riunisce oltre 700 espositori, che presentano tecnologie, prodotti e scenari applicativi all’avanguardia nel campo dell’intelligenza artificiale (IA)
-Foto Xinhua-
(ITALPRESS).
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