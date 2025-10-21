Cina: i turisti si godono gli scenari autunnali nel Paese (3)

PECHINO (CINA) (ITALPRESS/XINHUA) – Turisti si godono il paesaggio in un’area panoramica nella contea autonoma Yao di Fuchuan, nella regione autonoma meridionale cinese del Guangxi Zhuang, il 19 ottobre 2025. Le persone si stanno dirigendo all’aperto per godere delle piacevoli giornate autunnali in tutta la Cina.
– Foto Xinhua –
(ITALPRESS).
