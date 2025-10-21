PECHINO (CINA) (ITALPRESS/XINHUA) – Una foto aerea realizzata con drone il 19 ottobre 2025 mostra alcuni turisti che visitano un parco nella contea di Yi’nan, a Linyi, nella provincia orientale cinese dello Shandong. Le persone si stanno dirigendo all’aperto per godere delle piacevoli giornate autunnali in tutta la Cina.
-Foto Xinhua-
(ITALPRESS).
