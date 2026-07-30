Cina: i panda rossi Tian Tian e Le Le debuttano allo zoo di Taipei (2)

TAIPEI (CINA) (XINHUA) – Questa foto, scattata il 29 luglio 2026, mostra il maschio di panda rosso Le Le, donato dallo zoo di Shanghai allo zoo di Taipei a Taiwan, nella Cina sud-orientale. Due panda rossi donati dallo zoo di Shanghai questa settimana hanno fatto il loro debutto pubblico allo zoo di Taipei, attirando folle entusiaste.
-Foto Xinhua-
(XINHUA).
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