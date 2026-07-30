Cina: nuove forme attività culturali superano crescita complessiva del settore

PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Le nuove forme di attività culturale in Cina hanno registrato una crescita più rapida rispetto al settore culturale nel suo complesso nella prima metà del 2026, evidenziando il ruolo crescente dei modelli imprenditoriali emergenti nel promuovere lo sviluppo dell’industria.

Secondo i dati pubblicati oggi dall’Ufficio nazionale di statistica (NBS), le 82.000 principali imprese culturali del Paese hanno generato nei primi sei mesi dell’anno ricavi operativi complessivi per 7.200 miliardi di yuan, pari a circa 1.060 miliardi di dollari statunitensi, in aumento del 4,6% su base annua.

Tra queste, 16 sottocategorie industriali caratterizzate da nuove forme di attività culturale hanno registrato ricavi operativi per 3.520 miliardi di yuan, con un aumento del 9,6% rispetto all’anno precedente, superando di 5 punti percentuali il tasso di crescita complessivo delle principali imprese culturali.

Per settore, le imprese dei servizi culturali si sono confermate il principale motore della crescita, con ricavi operativi aumentati dell’8,1% su base annua a 4.320 miliardi di yuan. I ricavi della produzione culturale sono diminuiti dello 0,4% a 1.790 miliardi di yuan, mentre quelli delle attività culturali all’ingrosso e al dettaglio sono scesi dello 0,1% a 1.090 miliardi di yuan.

Tra i principali settori, i servizi di informazione e notizie e quelli di progettazione creativa hanno entrambi registrato una crescita dei ricavi del 9,2% su base annua. Gli investimenti e le attività nel settore culturale hanno segnato la crescita più rapida, pari al 10%, mentre la creazione e la produzione di contenuti sono aumentate del 4,4%.

I dati dell’NBS hanno inoltre mostrato che le principali imprese culturali hanno registrato utili complessivi per 574,7 miliardi di yuan nella prima metà dell’anno, in calo del 7,5% rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso.

Gli ultimi dati evidenziano la resilienza dell’industria culturale cinese, con i nuovi modelli commerciali emergenti che continuano a registrare risultati migliori rispetto al mercato nel suo complesso, mentre il Paese prosegue gli sforzi per promuovere nuovi motori di crescita e uno sviluppo di alta qualità del settore culturale.

– Foto Xinhua –

(ITALPRESS).