KIEV (UCRAINA) (ITALPRESS) – Una notte di terrore e devastazione ha avvolto l’intera Ucraina, colpita da un attacco aereo russo su larga scala. Il bilancio più drammatico si registra a Radushne, nei pressi di Kryvyi Rih, dove un missile ipersonico ha completamente raso al suolo una palazzina residenziale. Secondo le ricostruzioni dei media locali, diversi bambini sono rimasti sepolti sotto i detriti: il bilancio provvisorio parla di almeno 6 morti, tra cui due bambine di 5 e 12 anni.

Momenti di drammatica tensione anche a Kiev, dove il bombardamento è scattato poco dopo l’una di notte. La caduta dei frammenti e dei rottami infuocati ha provocato almeno quattro grandi roghi in diversi punti della città, il più esteso nel quartiere Solomyansky. Un’esplosione ha distrutto anche l’accesso a una stazione della metropolitana, utilizzata in quel momento da centinaia di civili come rifugio antiaereo.

– foto IPA Agency –

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