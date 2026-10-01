Cina: i panda giganti Ping Ping e Fu Shuang sono arrivati ad Atlanta (1)

ATLANTA (STATI UNITI) (XINHUA/ITALPRESS) – Un membro del personale passa accanto a una bacheca con informazioni sull’arrivo dei panda giganti allo Zoo di Atlanta, in Georgia, negli Stati Uniti, il 28 settembre 2026. Un aereo cargo noleggiato, che trasportava una coppia di panda giganti cinesi, Ping Ping e Fu Shuang, è atterrato ad Atlanta, nel sud-est degli Stati Uniti, domenica mattina. I due panda dovrebbero rimanere nello zoo per 10 anni, secondo un accordo tra lo Zoo di Atlanta e l’Associazione cinese per la conservazione della fauna selvatica.

-Foto Xinhua-

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