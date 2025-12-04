Cina: Huzhou promuove modernizzazione agricola per migliorare prodotti (3)

CHANGXING (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Alcuni turisti raccolgono fragole in una fattoria del villaggio di Bianminqiao, cittadina di Heping, contea di Changxing, nella città di Huzhou, nella provincia orientale cinese dello Zhejiang, il 4 dicembre 2025. Negli ultimi anni, Heping ha promosso la modernizzazione, la standardizzazione, la professionalizzazione e la digitalizzazione della propria industria agricola per migliorare in modo efficace la qualità dei prodotti agricoli locali. Inoltre, facendo leva sulle moderne risorse agricole, la cittadina si sta anche impegnando per sviluppare il turismo rurale attraverso varie attività come la raccolta ricreativa della frutta e i tour di studio e ricerca su frutta e verdura.

-Foto Xinhua-

(ITALPRESS).