Cina: Hunan, Sany accelera produzione di autocarri pesanti a nuova energia (3)

CHANGSHA (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Un operaio lavora accanto a un veicolo a guida automatica che trasporta la cabina di un autocarro pesante in un parco industriale della Sany, principale produttrice cinese di macchinari pesanti, a Changsha, nella provincia centrale cinese dello Hunan, il 12 maggio 2026. Entrando nel parco industriale della Sany dedicato agli autocarri pesanti intelligenti a Changsha, si può osservare un’intensa attività sulle linee di produzione intelligenti. Oltre un centinaio di robot di saldatura operano con grande precisione, mentre più di 700 veicoli a guida automatica (AGV) si muovono in modo efficiente all’interno dell’officina. Qui, un autocarro pesante a nuova energia esce dalla linea di produzione ogni sei minuti.
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