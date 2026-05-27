SHANGHAI (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – La società cinese di telecomunicazioni Huawei ha presentato il suo approccio alla progettazione dei chip in occasione di un’importante conferenza di settore a Shanghai, definendolo Tau Scaling Law, “un nuovo principio guida per il futuro dei semiconduttori”.

L’annuncio segnala una potenziale nuova strada per un’evoluzione sostenuta in un momento in cui la tabella di marcia tradizionale della Legge di Moore, la convinzione a lungo sostenuta dall’industria secondo cui la densità dei transistor raddoppia ogni 18-24 mesi, sta rallentando a causa di limiti fisici ed economici.

In un discorso programmatico al Simposio internazionale IEEE sui circuiti e i sistemi 2026, attualmente in corso, He Tingbo, presidente del dipartimento delle attività legate ai semiconduttori di Huawei, ha spiegato che con questo approccio l’industria potrebbe concentrarsi sulla riduzione delle tempistiche, anziché sulla costante riduzione delle dimensioni fisiche dei transistor, un metodo noto come ridimensionamento geometrico.

Prendendo il nome dalla lettera greca tau (τ), che in fisica rappresenta le costanti di tempo, l’approccio mira a ridurre sistematicamente il ritardo del segnale nei sistemi elettronici nel loro complesso, ha affermato.

L’idea centrale è che il tempo di completamento delle attività, anziché la dimensione dei singoli transistor, dovrebbe essere l’obiettivo di ottimizzazione per i sistemi elettronici. I chip possono diventare più veloci, più efficienti dal punto di vista energetico e con un livello di integrazione più elevato, senza basarsi esclusivamente sulla riduzione delle dimensioni dei singoli transistor.

In questa direzione, Huawei ha utilizzato una tecnica chiamata LogicFolding, che riorganizza la disposizione dei circuiti per accorciare i percorsi fisici che i segnali elettrici devono percorrere, ha affermato He. Ciò riduce resistenza e capacità, aumentando di fatto sia le prestazioni sia la densità dei transistor.

Secondo He, Huawei sta già applicando questo principio su più livelli, dai singoli dispositivi a interi sistemi di calcolo. Negli ultimi sei anni, l’azienda ha progettato e prodotto in serie 381 diversi chip utilizzando la Tau Scaling Law, servendo un’ampia gamma di settori.

Più avanti quest’anno, nell’autunno del 2026, Huawei prevede di introdurre i suoi nuovi chip Kirin, che saranno i primi a integrare pienamente l’architettura LogicFolding per un significativo aumento delle prestazioni, ha affermato.

Guardando al futuro, Huawei ha previsto che entro il 2031 i chip di fascia alta progettati secondo la Tau Scaling Law raggiungeranno densità di transistor equivalenti a quelle dei processi a 1,4 nanometri.

“Riteniamo che apertura e collaborazione siano fondamentali per guidare il continuo progresso dell’industria dei semiconduttori”, ha dichiarato, invitando scienziati, ingegneri e partner di settore globali a lavorare insieme nell’ambito della Tau Scaling Law per garantire l’evoluzione sostenibile dei semiconduttori e dell’elettronica.

(ITALPRESS).