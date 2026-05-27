NANCHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Con indosso un cappellino e una maglia rossa con il logo della squadra di Changzhou, Terry Rigo, direttore generale italiano di Main Tech China, è un tifoso appassionato della squadra di Changzhou da quando, lo scorso anno, ha assistito per la prima volta alla “Su Super League” cinese.

Soprannominata la “Coppa del Mondo” di base della Cina, la popolarissima “Su Super League” è un torneo di calcio amatoriale che vede la partecipazione di 13 squadre in rappresentanza delle città a livello di prefettura della provincia orientale cinese del Jiangsu, e Changzhou è una delle città partecipanti.

La seconda stagione del campionato è iniziata l’11 aprile 2026, con Changzhou che ha ospitato il Nantong, secondo classificato della scorsa stagione. Rigo ha invitato i suoi colleghi appena arrivati dall’Italia a guardare insieme la partita.

“I giocatori del campionato provengono da diversi contesti, creando un ponte tra la gente comune e il calcio. Anche se è un torneo amatoriale, ogni giocatore compete con il massimo impegno e gli stadi sono sempre pieni di decine di migliaia di spettatori. Una volta entrati in sede, ci si immerge immediatamente in un’atmosfera elettrizzante”, ha affermato Rigo.

Nato e cresciuto in Italia, Rigo è appassionato di calcio fin dall’infanzia. Si è trasferito in Cina nel 2008 e ha vissuto e lavorato in diverse città del Paese. Nel 2025, l’azienda italiana Main Tech ha deciso di aprire il suo primo stabilimento produttivo in Cina. Incaricato dall’azienda, Rigo ha visitato diverse città del delta del fiume Yangtze e alla fine ha scelto il distretto di Jintan, a Changzhou.

Nel giugno dello stesso anno, il Parco della manifattura intelligente Cina-Italia (Changzhou) è entrato ufficialmente in funzione. Il progetto di Main Tech relativo ad apparecchiature per sistemi compositi è stato tra i primi progetti realizzati.

Secondo Rigo, la Main Tech (Changzhou) Industrial Automation Co., Ltd. si concentra su ricerca e sviluppo, progettazione e produzione di apparecchiature per sistemi compositi. Il suo core business mira a ridurre il consumo energetico nella lavorazione dei prodotti in plastica e a migliorare l’efficienza del riciclo dei rifiuti plastici.

Rigo ha sentito parlare per la prima volta della “Su Super League” lo scorso anno, durante la fase di preparazione del progetto aziendale. Spinto dalla curiosità e dal suo amore per il calcio, ha deciso di assistere a una partita dal vivo.

Quando è entrato nello stadio gremito, è rimasto ancora una volta colpito dalla grande popolarità di questo evento calcistico di base. “Eravamo perfetti sconosciuti gli uni agli altri, eppure esultavamo tutti insieme per dribbling brillanti, eleganti passaggi e tiri potenti. In quel momento ho percepito il forte spirito di squadra e la passione genuina degli spettatori, e mi sono sentito davvero parte del gruppo”.

Da allora, Rigo è diventato un fedele tifoso della squadra di Changzhou. Trova il tempo per seguire le partite in casa e in trasferta, in ogni condizione meteorologica, e segue gli incontri online quando è impegnato con il lavoro. Notando che molti espatriati italiani a Jintan seguono anche loro il campionato, Rigo ha preso l’iniziativa di fondare il club dei tifosi italiani di calcio di Jintan.

Da residente straniero in Cina, Rigo considera il campionato un prezioso legame sociale che lo aiuta a integrarsi rapidamente nella vita locale e ad accorciare la distanza emotiva con i residenti del posto.

“La nostra azienda si trova in un parco industriale, il che mi lascia poche occasioni per interagire con la gente del posto nella vita quotidiana. Ma attraverso il campionato posso facilmente avviare conversazioni con i cinesi del posto e con stranieri provenienti da tutto il mondo nelle stazioni ferroviarie, sulle navette per i tifosi e negli stadi. Il tifo collettivo sugli spalti ci unisce e crea senza sforzo una profonda risonanza emotiva”.

(ITALPRESS).