Scontro tra un treno e uno scuolabus a un passaggio a livello in Belgio, ci sono diversi morti

BRUXELLES (BELGIO) (ITALPRESS) – Uno scuolabus è stato investito da un treno a un passaggio a livello questa mattina a Buggenhout, nelle Fiandre. Secondo quanto riferisce il quotidiano Le Soir, diverse persone hanno perso la vita nell’incidente. L’informazione è stata confermata da Infrabel, il gestore della rete ferroviaria. La collisione è avvenuta intorno alle 8:15 del mattino al passaggio a livello situato all’incrocio tra Stationsstraat e Vierhuizen Street. Le circostanze sono ancora oggetto di indagine, ma le prime informazioni indicano che il passaggio a livello era chiuso al momento dell’incidente.

– foto IPA Agency –

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