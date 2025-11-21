Cina: Huawei lancia modalità sedia a rotelle sui wearable in crescita globale

SHENZHEN (CINA) (ITALPRESS/XINHUA) – Il colosso tecnologico cinese Huawei rilascerà questo mese una modalità per sedie a rotelle per le funzionalità sportive e di salute dei suoi dispositivi wearable, integrando soluzioni di accessibilità per gli utenti in sedia a rotelle.

Zhu Ping, presidente dei servizi di marketing e vendite della divisione consumer di Huawei, ha affermato che l’innovazione è stata ispirata dal presidente del Comitato Paralimpico Asiatico, Majid Rashed.

“Dopo una ricerca approfondita, abbiamo sviluppato questa funzione per valutare scientificamente l’attività registrando le spinte, la durata e le calorie, aiutando gli utenti a gestire il proprio esercizio”, ha detto a Xinhua.

Le spedizioni globali di wearable Huawei hanno superato quest’anno i 200 milioni di unità, classificandosi al primo posto a livello mondiale nelle spedizioni del primo semestre e risultando leader in oltre 20 mercati. Gli analisti attribuiscono questo risultato alla resilienza di Huawei e alla sua integrazione locale, con il marchio salito al 39esimo posto nella classifica Kantar BrandZ 2025.

“La crescita deriva dalla fiducia dei consumatori globali”, ha sottolineato Zhu.

L’azienda punta su wearable e app dell’ecosistema, avendo lanciato nuovi smartwatch a Parigi e organizzato eventi in tutto il mondo. Collabora inoltre con oltre 150 istituti di ricerca, mettendo a disposizione finora più di 70 tipologie di dati per studi sulla salute.

Guardando al futuro, Zhu ha affermato che Huawei “camminerà al fianco degli utenti globali” sotto il suo slogan “Now is Yours”.

“La fiducia dei consumatori è il nostro bene più prezioso. Miriamo a creare connessioni autentiche tra le culture”, ha aggiunto.

