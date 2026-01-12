Cina: Hohhot ospita quarto Hasuhai Winter Fishing Festival (3)

HOHHOT (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Questa foto, scattata il 10 gennaio 2026, mostra dei pescatori che caricano il pesce appena pescato su un camion durante la quarta edizione dell’Hasuhai Winter Fishing Festival a Hohhot, nella regione autonoma settentrionale cinese della Mongolia Interna. Dallo scorso dicembre, Hohhot ha avviato oltre 300 programmi di intrattenimento invernale, integrando sport su ghiaccio e neve, esperienze culturali e consumi di tendenza per stimolare l’economia locale.

Il lago Hasuhai si trova nel Tumed Left Banner di Hohhot, capoluogo della Mongolia Interna. Ogni inverno, quando le temperature scendono ben al di sotto dello zero, questo enorme lago si trasforma in un paesaggio invernale delle meraviglie. II festival celebra un’antica tradizione di pesca che risale a secoli fa, ma oggi si è evoluto in qualcosa di molto piu rilevante, mescolando le antiche usanze con ogni tipo di attività invernali moderne.

-Foto Xinhua-

(ITALPRESS).