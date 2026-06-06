Cina: Hohhot accelera sviluppo di energia verde e potenza di calcolo (1)

HOHHOT (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Una foto aerea, scattata da un drone il 4 giugno 2026, mostra una valle dei talenti e dell’innovazione a Hohhot, nella regione autonoma della Mongolia Interna, nel nord della Cina. Facendo leva sulle sue abbondanti risorse eoliche e solari, Hohhot sta promuovendo lo sviluppo sinergico dell’energia verde e della potenza di calcolo. La città sta ora accelerando la costruzione del cluster di data center di Horinger, uno dei dieci principali del suo genere in Cina, integrando la fornitura diretta di energia verde con un sistema unificato “fonte, rete, carico e stoccaggio” per alimentare lo sviluppo di alta qualità dell’industria locale della potenza di calcolo.

– Foto Xinhua –

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