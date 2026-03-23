Cina: Henan, cittadini stranieri si allenano nel Taijiquan (2)

WENXIAN (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Una praticante russa pratica il Taijiquan nel villaggio di Chenjiagou, nella contea di Wenxian, nella provincia centrale cinese dello Henan, il 19 marzo 2026. Il 21 marzo ricorre la Giornata internazionale del Taijiquan. A Chenjiagou, un piccolo villaggio della provincia dell’Henan dove il Taijiquan, meglio noto in Occidente come Tai Chi, ha avuto origine, si possono vedere stranieri provenienti da Paesi come Francia, Russia e Grecia praticare il Tai Chi con movimenti disciplinati. Radicato nella filosofia cinese, nella medicina tradizionale e nelle arti marziali, il Taijiquan si è evoluto in un’ampia gamma di stili ed è oggi praticato in oltre 180 Paesi e regioni, con centinaia di milioni di praticanti in tutto il mondo.

– Foto Xinhua –

(ITALPRESS).