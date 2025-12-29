Cina: Heilongjiang, treno turistico inizia viaggio di sei giorni (1)

HARBIN (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Alcuni turisti posano per delle fotografie con un treno turistico alla stazione ferroviaria di Harbin Est a Harbin, nella provincia nord-orientale cinese dello Heilongjiang, il 28 dicembre 2025. Il treno Y999/998, un convoglio turistico ad anello a tema ghiaccio e neve, ha iniziato domenica un viaggio della durata di sei giorni.

-Foto Xinhua-

(ITALPRESS).