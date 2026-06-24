Cina: Heilongjiang, tecnologia e terra nera per la sicurezza alimentare (1)

HARBIN (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Una foto, scattata da un drone il 23 giugno 2026, mostra apparecchiature per il monitoraggio intelligente in una risaia nella provincia nord-orientale cinese dello Heilongjiang. I 257,9 milioni di mu (17,19 milioni di ettari) di terreni arabili della provincia comprendono 156 milioni di mu (10,4 milioni di ettari) di terra nera, pari al 56,1% del totale della terra nera nella Cina nord-orientale. Nel 2025, la produzione cerealicola dello Heilongjiang ha raggiunto circa 82 milioni di tonnellate, classificandosi al primo posto a livello nazionale per il sedicesimo anno consecutivo.
-Foto Xinhua-
(ITALPRESS).
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