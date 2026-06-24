Oltre 1.600 partecipanti alla sesta edizione del Suzuki Bike Day

ROMA (ITALPRESS) – La Riviera Romagnola ha fatto da cornice sabato scorso alla sesta edizione del Suzuki Bike Day, che ha richiamato 1.600 appassionati confermando il successo delle passate edizioni. Con partenza e arrivo al Misano World Circuit Marco Simoncelli, i partecipanti hanno condiviso una giornata all’insegna dello sport, del divertimento e della passione per le due ruote. Un’iniziativa che ha saputo coniugare attività fisica e solidarietà, con il sostegno a Dynamo Camp, impegnato da anni nel sostegno del diritto alla felicità dei bambini e dei ragazzi con gravi patologie e delle loro famiglie.

Indossando la maglia tecnica ufficiale dell’evento, realizzata da Alé Cycling in collaborazione con Suzuki e ispirata al Kintsugi, l’antica arte giapponese che celebra la bellezza delle imperfezioni attraverso la riparazione delle ceramiche con polvere d’oro, i partecipanti hanno affrontato un percorso di circa 62 km e 900 metri di dislivello. Dal Misano World Circuit Marco Simoncelli alle strade panoramiche dell’entroterra romagnolo, hanno vissuto un’esperienza esclusiva partendo da una location solitamente riservata alle grandi competizioni internazionali.

Anche per questa sesta edizione, il Suzuki Bike Day ha visto la partecipazione di numerosi protagonisti dello sport italiano e di atleti volti di riferimento dei Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali di Milano Cortina 2026.

Tra i presenti, il commentatore tecnico sportivo, ex ciclista professionista Davide Cassani, insieme a Francesca Lollobrigida, campionessa olimpica e mondiale di pattinaggio di velocità su ghiaccio. Nutrita la rappresentanza della FISG-Federazione Italiana Sport del Ghiaccio, con atleti provenienti da diverse discipline.

Per il pattinaggio di figura hanno partecipato Matteo Rizzo e Daniel Grassl; Marco Fabbri e Charlène Guignard. Presenti le azzurre dello short track Margherita Betti e Chiara Betti, insieme agli atleti dello speed skating Pietro Sighel, Luca Spechenhauser, Riccardo Lorello, Gloria Ioriatti e Michele Malfatti. Per il curling Giacomo Colli, Stefano Gilli e Andrea Gilli; per il wheelchair curling Orietta Bertò, Paolo Ioriatti e Fabrizio Brich.

Da segnalare la presenza di sette atleti vincitori di un totale di otto medaglie d’oro ai Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026: Francesca Lollobrigida, due volte campionessa olimpica nei 3.000 e 5.000 metri del pattinaggio di velocità; Margherita Betti, Elisa Confortola, Pietro Sighel e Luca Spechenhauser, protagonisti del successo nella staffetta mista di short track; Davide Ghiotto e Michele Malfatti, oro nell’inseguimento a squadre del pattinaggio di velocità.

Alla manifestazione hanno preso parte anche una delegazione della Fitri- Federazione Italiana Triathlon, rappresentata dai campioni del mondo della Winter Triathlon Mixed Relay Axelle Vicari e Alessandro Saravalle, e alcuni atleti della FIC- Federazione Italiana Canottaggio, tra cui Luca Chiumento e Federica Cesarini. Il Suzuki Bike Day, infine, conferma il suo impegno sociale. L’intero ricavato delle iscrizioni, 20.335 euro, sarà devoluto alla Fondazione Dynamo Camp ETS, realtà che offre gratuitamente programmi di Terapia Ricreativa Dynamo a bambini e ragazzi con gravi patologie e alle loro famiglie.

-Foto ufficio stampa Suzuki-

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