Cina: Heilongjiang, opere d’arte nelle risaie (3)

HARBIN (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Questa foto, scattata il 5 luglio 2026, mostra un’opera d’arte realizzata in una risaia di una fattoria del Beidahuang Group, nella provincia nord-orientale cinese dello Heilongjiang. In piena estate, queste creative opere d’arte decorano i vasti campi della provincia, una delle principali aree di produzione cerealicola della Cina.
-Foto Xinhua-
(ITALPRESS)
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