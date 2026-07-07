Cina: Heilongjiang, opere d’arte nelle risaie (2)

HARBIN (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Una foto, scattata da un drone il 4 luglio 2026, mostra dei turisti che ammirano le opere d’arte realizzate nelle risaie da un trenino panoramico nella contea di Qing’an, nella provincia nord-orientale cinese dello Heilongjiang. In piena estate, queste creative opere d’arte decorano i vasti campi della provincia, una delle principali aree di produzione cerealicola della Cina.
-Foto Xinhua-
(ITALPRESS)
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