Cina: Heilongjiang, inaugurata prima “fiera” a bordo di un treno del 2026 (3)

PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Un commerciante (a sinistra) presenta una specialità locale a un turista a una “fiera” a bordo di un treno nella provincia nord-orientale cinese dello Heilongjiang, il 4 febbraio 2026. Il treno K7103, che ospita la prima “fiera” di questo genere della provincia del 2026, è partito mercoledì da Harbin diretto a Jiagedaqi. La fiera presenta specialità agricole dello Heilongjiang, prodotti culturali e creativi a tema ferroviario e artigianato riconosciuto come patrimonio culturale immateriale. Gli articoli acquistati alla “fiera” vengono consegnati agli indirizzi indicati dagli acquirenti tramite servizio di corriere. La China Railway Harbin Group Co. Ltd. negli ultimi anni ha inaugurato una serie di treni turistici a tema. Allo stesso tempo, la società fa del suo meglio per offrire un’esperienza unica e accogliente ai passeggeri durante l’attuale picco di viaggi per la Festa di primavera.

