Cina: Heilongjiang conferma il primato nella produzione cerealicola (3)

HARBIN (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Un addetto utilizza una ruspa per sistemare chicchi di mais essiccati in uno stabilimento di un’azienda agricola del Gruppo Beidahuang, nella provincia nord-orientale cinese dell’Heilongjiang, il 23 ottobre 2025. L’Heilongjiang, una delle principali province produttrici di cereali della Cina nord-orientale, ha registrato quest’anno il suo 22esimo raccolto abbondante, con una produzione record di cereali pari a 82 milioni di tonnellate, secondo i dati diffusi venerdì dall’Ufficio Nazionale di Statistica (NBS). Dopo aver superato gli 80 milioni di tonnellate di produzione cerealicola totale nel 2024, l’Heilongjiang ha nuovamente stabilito un record quest’anno, confermandosi per il 16esimo anno consecutivo come la principale regione produttrice di cereali della Cina, secondo il dipartimento provinciale dell’agricoltura e degli affari rurali.

-Foto Xinhua-

