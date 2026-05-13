ROMA (ITALPRESS) – “Gli hantivirus sono virus conosciuti da decenni, il loro serbatoio principale sono i roditori. La trasmissione tra umani esiste, è molto rara, in contesti di contatto stretto e prolungato. I cittadini devono stare tranquilli, è qualcosa che si conosce, che monitoriamo, sappiamo come rispondere, non è il Covid”. Lo ha detto il ministro della Salute, Orazio Schillaci, rispondendo al question time alla Camera. “Dopo il focolaio sulla nave da crociera e i casi di contagio – otto confermati, due probabili e tre decessi – cosa ha fatto l’Italia? Qualcuno ha detto che siamo stati fermi, è partito il solito atteggiamento autolesionistico per il quale l’Italia non sarebbe mai pronta, ma questo non è vero”, ha aggiunto.

“Il 5 maggio il ministero ha trasmesso l’informativa alle Regioni, agli uffici di sanità marittima, abbiamo allertato subito le Regioni interessate per l’attivazione delle procedure di sorveglianza attiva. L’11 maggio – ha spiegato – il ministero ha emanato la circolare operativa di aggiornamento epidemiologico, definizione di caso, indicazioni di sanità pubblica, quarantena fiduciaria per i contatti ad alto rischio, sorveglianza attiva per gli altri”.

“Tutte le quattro persone oggi in Italia” che sono state a contatto con contagiati da Hantavirus “sono asintomatiche, seguite con attenzione. I test finora disponibili hanno dato esito negativo Anche i due casi segnalati ieri a Milano e a Messina sono negativi ai test – ha sottolineato Schillaci -. Il piano pandemico ’25-’29 funziona, lo sta dimostrando in questi giorni. E’ stato approvato ad aprile dalla conferenza Stato-Regioni dopo un confronto costruttivo con le Regioni stesse. A differenza del precedente permette risposte calibrate su scenari diversi. Le reti previste dal piano si sono attivate in modo coordinato, non è stato un esercizio teorico, è stata una risposta concreta, tempestiva, proporzionata”.

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