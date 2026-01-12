Cina: Harbin, persone si divertono su fiume ghiacciato Songhua (2)

HARBIN (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Una foto, scattata da un drone il 9 gennaio 2026, mostra delle persone che partecipano a una competizione di “dragon boat” sulla superficie ghiacciata del fiume Songhua a Harbin, nella provincia nord-orientale cinese dello Heilongjiang. La superficie di questo tratto del fiume, ora completamente ghiacciata, funge da “parco divertimenti”, dove sia i cittadini sia i turisti si divertono con attività a tema ghiaccio e neve.

