Cina: Harbin, persone si divertono su fiume ghiacciato Songhua (1)

HARBIN (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Un bambino gioca su una slitta trainata da un cane robot sulla superficie ghiacciata del fiume Songhua a Harbin, nella provincia nord-orientale cinese dello Heilongjiang, l’11 gennaio 2026. La superficie di questo tratto del fiume, ora completamente ghiacciata, funge da “parco divertimenti”, dove sia i cittadini sia i turisti si divertono con attività a tema ghiaccio e neve.
-Foto Xinhua-
(ITALPRESS).
