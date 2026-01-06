Cina: Harbin, oltre 4,1 mln visitatori durante vacanze di Capodanno (3)

HARBIN (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Dei turisti posano per delle foto in una piazza di Harbin, nella provincia nord-orientale cinese dello Heilongjiang, il primo gennaio 2026. Harbin, la “città del ghiaccio”, sta registrando un crescente afflusso di visitatori attratti dai paesaggi ghiacciati e innevati. Lunedì si è aperta la 42esima edizione del Festival del ghiaccio e della neve presso l’Harbin Ice-Snow World, il più grande parco al mondo a tema ghiaccio e neve e la principale attrazione turistica di punta della città. Durante le recenti vacanze di tre giorni per Capodanno, Harbin ha accolto oltre 4,1 milioni di viaggiatori.

-Foto Xinhua-

(ITALPRESS).