Cina: Harbin, neve imbianca parco delle tigri siberiane (1)

HARBIN (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Questa foto, scattata il 12 gennaio 2026, mostra un esemplare di tigre nel Parco innevato delle tigri siberiane a Harbin, nella provincia nord-orientale cinese dello Heilongjiang. La città recentemente ha registrato grandi nevicate, che hanno aggiunto un tocco di fascino invernale al parco.
-Foto Xinhua-
(ITALPRESS).
